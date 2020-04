Le terrassement à côté du Parlement wallon va démarrer alors que les fouilles archéologiques ne sont pas terminées.

Un bras de fer se joue entre l’Agence wallonne du patrimoine et les élus wallons.

Les premiers tiennent à terminer le mois de fouilles archéologiques qui leur reste.

Les seconds ont autorisé le terrassement immédiat sous la future Maison des Parlementaires alors que le confinement a mis toutes les fouilles en suspens il y a un mois.

Ce n’est pas l’AWaP qui secoue le cocotier - l’administration dépend du politique - mais ses archéologues et techniciens. Lorsqu’ils ont appris par la presse que les couches de vestiges médiévaux, mérovingiens et romains allaient être condamnées prématurément, ils ont actionné tous les leviers possibles pour empêcher la destruction d’un pan entier de l’histoire namuroise.

Ils ont averti les sommités du monde de l’archéologie, qui attestent de l’intérêt patrimonial et scientifique exceptionnel de ce site et de la rareté de trouvailles de cette qualité en milieu urbain.

Ils ont lancé une pétition qui a reçu 3 000 signatures en 4 jours sur change.org (Titre : "les parlementaires wallons détruisent notre patrimoine, réagissons !"). Et ils sensibilisent le public à travers les médias et le groupe Facebook "Agent du patrimoine en péril" sur cette décision qu’ils jugent précipitée et incompréhensible.

"L’argument avancé, c’est que les Parlementaires wallons doivent absolument bénéficier de leurs nouveaux bureaux pour juin 2022. Soit la veille du congé parlementaire. Comme si cela ne pouvait pas attendre les vacances. Ils ne sont pas à la rue. Que représente un mois ou deux dans le calendrier d’un chantier de plusieurs années ?", avance l’un d’eux.

"Et même s’il y a un surcoût lié au chantier, la perte patrimoniale est inestimable. C’est pourquoi il existe des lois pour protéger le bien commun de ce type de calcul", rappelle un autre agent.

Pour lui et ses collègues de l’AWaP, la décision du Parlement wallon semble d’autant plus incompréhensible qu’elle émane d’un pouvoir public. "Il va priver les citoyens d’une mémoire importante sur un coup de tête alors qu’il doit veiller à l’intérêt général", insiste notre interlocuteur pour qui le temps presse. Ce mardi, l’entreprise de terrassement évacuait le matériel pour les fouilles archéologiques et la destruction semblait imminente.

"L’AWaP n’a pas décidé du confinement ni arrêté le chantier d’initiative"

"À 17 jours de l’échéance, l’AWaP a suspendu le chantier. Il ne m’appartient pas de modifier les termes de contrat entre le Parlement de Wallonie et l’AWaP" , réagit le porte-parole de la ministre wallonne du Patrimoine Valérie Debue. Qui précise que l’Awap a stoppé les fouilles à son initiative et renvoie à Jean-Claude Marcourt. "Dans le contrat, il y avait une période de quatre mois, mais qui était datée. Dans l’esprit de la convention, on sait que s’il y a une date de début fixée, c’est qu’il y a aussi une date de fin définie" , affirme le président du Parlement, qui a lui-même été ministre du Patrimoine. Des explications rejetées par les agents de l’Agence du Patrimoine. "Lorsqu’un chantier est mis à l’arrêt pour une cause exceptionnelle comme le confinement et l’injonction qui a été donnée par l’État fédéral d’arrêter tout travail qui n’est pas vital, les délais sont reportés. Il existe une clause dans le contrat. L’AWaP n’a pris aucune initiative. Les archéologues ne demandent aucune prolongation, juste le respect des règles, à savoir quatre mois de fouilles au total, comme le prévoit le permis d’urbanisme" , indiquent-ils, indignés.