Jean Busch s'est installé face aux archives de l'état boulevard Cauchy et négocie ce lundi avec Maxime Prévot.

La foire de Namur aurait du être inaugurée la semaine dernière. Elle a été annulée en raison de la crise du covid-19. Mais le bourgmestre de Namur pourrait revenir sur sa décision. Il en discute ce lundi avec une délégation de forains.

Pendant le confinement, nous avons travaillé sur un cahier des charges pour rouvrir, avec les conditions sanitaires nécessaires: gel désinfectant, distance sanitaire...", précise Jean Busch de la pâtisserie gantoise au nom des 57 forains présents à Namur en juillet. Il a peut-être trouvé une oreille attentive chez le bourgmestre et espère que la foire de Namur pourra tout de même se tenir à l'instar de celle de Bruxelles au Midi.

"A la lecture de l’arrêté ministériel paru ce 30 juin, il ressort que les forains et les foires sont repris parmi les dispositions relatives aux marchés hebdomadaires et non pas sous le chapitre relatif aux événements. Peut-être s’agit-il là d’un élément qui devrait permettre, sous toute réserve, de s’écarter de l’ordonnance prise par la Ville de Namur", explique dans un courrier Maxime Prévot qui devait s'entretenir avec les principaux concernés ce lundi.

Que la foire se tienne ou non au final, les Namurois ne seront pas privés de croustillons puisque Jean Busch a installé deux stands boulevard Cauchy, en face des Archives de l'état. On y propose du sucré et du salé, qu'il s'agisse de croustillons, gaufres, churros et délices de foire ou calamars, scampi, moules et autres fruits de mer. Ouvert tous les jours de 15h à 23h.