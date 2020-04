Selon le Namurois, la crise du coronavirus impose des améliorations en matière de données statistiques,

La crise due au nouveau coronavirus impose certaines améliorations en matière de données statistiques, ce qui permettrait d'en mieux comprendre et évaluer les conséquences économiques et sociales, estime l'Institut pour un développement durable (IDD) dans une note publiée mardi. L'économiste Philippe Defeyt, ancien co-président d'Ecolo et ancien président du CPAS de Namur, constate par exemple que les données disponibles ne sont pas en mesure de dire exactement combien de personnes travaillent en maison de repos ou le pourcentage, par secteur économique, du nombre de travailleurs en chômage temporaire.

"Les données statistiques couramment disponibles ne sont pas à la hauteur pour comprendre rapidement ce qui se passe, sur le plan économique comme sur le plan social", résume l'économiste. En outre, "il y a un danger que l'information ne soit pas diffusée en open-source total, comme cela devrait être le cas d'une manière générale mais en particulier au cours d'une crise aussi secouante", ajoute-t-il.

L'IDD souligne avant tout un "problème de délai". Si beaucoup d'informations sont disponibles avec un retard qui, en temps normal, "n'est pas vraiment préjudiciable", il en va autrement en période de crise grave et inédite où, "aussi bien en décrue qu'en reprise, il est important de monitorer les évolutions au plus près". L'Institut pour un développement durable suggère aussi de rendre possible la production en flux continu de certaines statistiques, "plutôt que de devoir attendre la fin du mois".

Enfin, l'IDD déplore que certaines statistiques privées ne soient pas nécessairement accessibles aux décideurs publics, comme le monitoring au jour le jour des achats et comportements des consommateurs de la grande distribution. "Il faut accélérer la production des informations socio-économiques nécessaires pour un meilleur pilotage de la crise et, pour certaines d'entre elles, intégrer des informations pas nécessairement accessibles ou produites en temps normal. Il le faut à la fois pour améliorer le suivi macro-économique, alimenter la gestion budgétaire et mieux comprendre et évaluer la crise sociale", conclut Philippe Defeyt.

"Donnons du pouvoir d'achat structurel"

Toujours dans le contexte de crise, à titre personnel, Philippe Defeyt plaide aussi pour l'urgence alimentaire. "Il faut rendre la dignité et l'autonomie à ses bénéficiaires", dit-il dans une lettre ouverte. "Au lieu d'ajouter des rustines, donnons du pouvoir d'achat structurel aux personnes et ménages dont le budget alimentaire est en péril, pour plus d'autonomie et plus de dignité."

"Pas l'ombre d'un doute : il fallait prendre des mesures fortes et rapides pour rassurer, éviter des catastrophes sociales et économiques, aujourd'hui et demain. Les économistes se basent sur trois critères pour évaluer les mesures de politique économique et sociale : elles doivent être efficaces, efficientes et justes. On verra, au moment du bilan, si toutes les mesures prises ont été efficaces et efficientes. Mais il s'agit maintenant de veiller au volet équité. Le pain quotidien des personnes à petits revenus doit faire partie de ce volet.

450.000 personnes bénéficient d'une forme ou l'autre d'aide alimentaire. Pour toutes sortes de raisons (confinement, bénévoles âgés qui à juste titre se protègent, difficultés d'approvisionnement), le secteur a été amené à réduire la voilure. Et, même en temps normal, l'aide alimentaire n'est pas déployée partout, en tout cas avec la même intensité, laissant des personnes précaires sans cette aide.

De plus, il est désormais incontestable que les courses de base ont vu leur coût augmenter, ce qui touche proportionnellement plus les ménages les plus fragiles, ici aussi pour diverses raisons (suspension des promotions, razzia sur les produits "blancs" par des consommateurs qui y recouraient peu ou pas, quelques hausses de prix spécifiques).

Au total, beaucoup de personnes ou ménages à petits revenus sont donc doublement pénalisés.

Les réponses pour soutenir le secteur de l'aide alimentaire du gouvernement fédéral sont pitoyables de modestie : 286.000 € directement au secteur et 3 millions via les CPAS. Ce montant représente 0,014% du déficit possible annoncé par le Ministre du budget pour 2020 et revient à donner – une seule fois – une aide de 7 € par bénéficiaire, l'équivalent de 2 dîners et 3 petits-déjeuners dans un restaurant social bien connu à Jambes.

Se nourrir est un besoin de base, structurel. Les difficultés de l'heure appellent une réponse à la hauteur de cet enjeu individuel et social. Certes, diront les cyniques, les pensionnés, chômeurs, etc., et les bénéficiaires du revenu d'intégration et de la GRAPA ne voient pas leurs revenus baisser. C'est vrai, mais leur pouvoir d'achat alimentaire a diminué.

Ma proposition : anticiper d'un an la liaison au bien-être qui aurait dû, normalement, prendre place en 2021-2022. Rappelons que la liaison au bien-être, dont le principe est inscrit dans une loi de 2005, consiste à revaloriser régulièrement les allocations sociales les plus petites, en plus de l'indexation sur les prix ; cela revient donc à augmenter le pouvoir d'achat des personnes à faibles revenus. Illustration : en 2019-2020 le revenu d'intégration d'une personne seule a été revalorisée de 30 €, par mois. Autre illustration : ont aussi été revalorisées les pensions minima des salariés et des indépendants.

La programmation 2019-2020 a été estimée coûter environ 550 millions en année pleine. Avancer la programmation suivante a certes un coût, mais il est transitoire, représenterait en année pleine à peine 2,3% du déficit budgétaire prévu en 2020 et apporterait une solution alimentaire durable à toutes les personnes à petits revenus, allocataires sociaux, salariés et indépendants, et bénéficiaires de l'assistance sociale.

Cette programmation anticipée bénéficiera aussi à tous ceux et toutes celles qui, parce que notre protection sociale et les mesures prises ont trop de "trous", seront obligés de s'adresser à leur CPAS.

Certes la concertation sociale qui doit intervenir pour la programmation de la liaison au bien-être sera matériellement plus compliquée à respecter ; mais cela devrait être possible, quitte à s'inspirer largement de la programmation 2019-2020."