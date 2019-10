Mardi en milieu d'après-midi, un accident impliquant deux camions s'est produit sur la N5 à Roly (Philippeville).

Il était environ 15h lorsqu'un camion tampon était à l'arrêt sur la bande de droite en direction de Philippeville, dans les bois de Roly. "Le camion était mal signalé, témoigne un automobiliste non impliqué dans l'accident, j'ai failli le percuter moi aussi". Quelques minutes plus tard, c'est un camion type porte-conteneur qui, malgré un violent coup de frein et de volant, a percuté de manière très violente l'arrière du camion de signalisation.

Les dégâts sont très impressionnants mais les deux chauffeurs ne sont que blessés. Une déviation a été mise en place par le centre de Roly tandis que les pompiers et les policiers menaient effectuaient leur travail.