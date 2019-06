Vendredi peu après 10h, un camionneur français a été plus que surpris en passant sous un pont du contournement de Philippeville.

Il livrait des ballots de paille dans une exploitation toute proche. Ce pont, déjà incriminé dans d'autres accident, est visiblement plus bas que d'autres. "C'est bien passé aux autres, je ne comprends pas ...il n'y a pas de portique pour signaler la hauteur maximum".

Quelques ballots ont été arrachés de la remorques et d'autres ont eu les ficelles brisées et se sont donc retrouvés au milieu de la chaussée.

Pompiers et Policiers ont canalisé la circulation.