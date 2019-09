Depuis ce matin, les habitants de l'est de l'entité de Philippeville s'inquiètent de voir de nombreuses forces de polices et militaires patrouiller avec insitance entre Romedenne et Philippeville.

Il semblerait qu'ils sont, les opérations sont toujours en cours ce midi, à la recherche d'un militaire, habitant Romedenne, qui n'aurait plus donné signe de vie depuis dimanche matin. Il ne s'est pas non plus présenté à son travail ce lundi matin. Les recherches au sol ont reçu le renfort de l'hélicoptère de la Police Fédérale.