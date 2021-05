Le centre culturel de Philippeville (province de Namur) a présenté mercredi le programme de la deuxième édition de son festival de photographie "PHestival", qui se tiendra du 18 juin au 24 septembre. Une série d'expositions axées sur le thème du sport guidera les visiteurs le long d'un parcours libre en extérieur reliant les différents lieux sportifs de la ville.

Le centre a, pour la première partie de ce festival, fait appel aux talents de photographes amateurs, qui ont pu soumettre entre un à dix de leurs clichés. L'organisation a sélectionné 58 photos sur les plus de 470 images envoyées par les 72 candidats. Un jury composé de professionnels et de représentants de l'évènement sélectionnera une dizaine de photos au sein des huit catégories présentées (fair-play, sport en équipe, audace, smartphone etc.). Les lauréats verront leur travail exposé dans différents lieux sportifs de la ville.



La deuxième partie du festival prendra vie dans une série d'expositions consacrées au travail de photographes professionnels. Vingt-sept impressions sur bâche de près de trois mètres de long seront placées sur les grilles du terrain de tennis de Philippeville pour mettre à l'honneur le travail de plusieurs photographes.



Les vitres de la piscine afficheront quant à elles les photographies de surf et de parapente de Derek Malou et le terrain de football sera, lui, consacré aux clichés de Marc Bossiroy, qui présentera son travail lié à la formation des jeunes talents de la Belgian Motorcycle Association.



La quatrième exposition du PHestival sera consacrée au travail "What the foot", du collectif HUMA, qui embarquera les visiteurs dans le monde du football féminin.



Le parcours visuel sera enrichi de QR codes destinés à offrir aux visiteurs équipés d'un smartphone des explications plus complètes sur les photos exposées et les techniques des photographes. L'accès au festival en plein air est gratuit et libre d'accès.