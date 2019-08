Mardi soir, un habitant de Romedenne a découvert que des poubelles avaient été jetées dans l'Hermeton.

"Il y en a prequ'un petit camion", se désole Jean-Marie Van De Stenne, l'homme qui découvert ce dépotoir. Il a averti l'échevin de l'environnement, André Dubois, qui l'a rejoint sur place. "J'ai prévenu le service travaux ce matin, dit-il, on annonce des orages, et il ne faudrait pas que tout cela se retrouve emmené plus loin suite aux fortes pluies".

Et l'échevin qui est endosse aussi le rôle de bourgmestre faisant fonction d'ajouter : "J'espère vivement que le propriétaire pourra être identifié, et j'invite toute personne qui aurait vu quelque chose à ce sujet à prendre contact avec le service environnement de la ville au 071 66 04 08, il faut retrouver les coupables !"