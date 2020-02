Des vents très violents avaient été annoncés. Dans la région de Philippeville, les dégâts sont plutôt limités. Outre quelques tuiles et branches arrachées ça et là, les faits les plus importants se seraient produits à Romedenne. A proximité de l’église, un sapin a été arraché. Dans sa chute, il a emporté la ligne électrique et le poteau en béton s’est retrouvé au sol. Par chance, personne n’a été blessé et aucun dégâts n’est à déplorer aux voitures.