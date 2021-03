Les différentes vérifications techniques et policières ont permis de mettre à jour la réalité de cette exploitation, ainsi que l’implication possible de plusieurs familles albanophones de la région bruxelloise, mais aussi d’Alost et d’Erpe-Mere. Il a été établi qu’autour de ces organisations criminelles à caractère familial graviteraient plusieurs individus chargés de la partie technique des exploitations. L’enquête minutieuse de la Police Judiciaire Fédérale de Namur a permis de localiser une bonne partie des intervenants, ainsi que quatre autres lieux de plantations, à Gerpinnes, Braine-le-Comte, La Louvière et Grimbergen

Le 10 mars, 900 plants ont été découverts à Gerpinnes. Neuf perquisitions ont été planifiées les 21 et 22 mars à Alost, Braine-le-Comte, Erpe-Mere, Etterbeek, Grimbergen, Jette, La Louvière, Quaregnon et Philippeville. Plus de 80 policiers ont été engagés dont, 40 enquêteurs de la PJF de Namur. Un appui conséquent a aussi été fourni par les zones de police Boraine, Haute-Meuse et Namur-Capitale, ainsi que par des services de la DCA de Namur.

A Braine-le-Comte, 1.160 plants de cannabis arrivés à maturité ont été découverts. A Erpe-Mere, un kilo de cannabis. A Etterbeek, deux kilos de cocaïne ont été saisis. A Grimbergen, 1.000 plants arrivés à maturité ont été détruits. A La Louvière, une plantation en cours d’installation (800 pots) a été découverte. A Philippeville, une exploitation d’une capacité de 1.500 plants (récemment récoltés, vraisemblablement début mars) a été démantelée.

Ce 22 mars, dix personnes ont été interpellées et placées sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction. Deux personnes, ont encore été présentées au juge d’instruction ce 24 mars : une femme de 43 ans a été placée sous mandat d’arrêt, et un homme d’une vingtaine d’années a été libéré.

L’état de maturité des différentes plantations montre qu’un roulement des récoltes est prévu, pour garantir un approvisionnement permanent en marchandise finie. Le « chiffre d’affaires » généré par une exploitation de 1.000 plants est habituellement estimé à 200.000 euros par récolte. Et une plantation permet quatre récoltes sur base annuelle.