L'ingénieur de 29 ans, producteur d'engrais organique, participe à L'Amour est dans le pré. Il attend les lettres des prétendantes.

"A seulement 29 ans, Pierre-Henri a déjà réussi à créer sa propre entreprise. Ingénieux et travailleur, cet agriculteur aime aussi profiter de la vie, de préférence accompagné": c'est ainsi que RTL-TVI résume le portrait du candidat sombreffois de l'Amour est dans le pré. Nous l'avons interrogé sur son parcours et ses motivations.

"Je suis né dans la ferme. Au départ, c'était une affaire de famille classique d'élevage. Puis mon père, mon frère et moi avons développé des activités différentes même si on garde une centaine de bêtes. Moi, je fabrique des engrais organiques tant pour les professionnels que les particuliers. Mon père et mon frère sont dans les plants de pomme de terre, chacun dans son créneau, et travaillent principalement à l'étranger. Avec le covid-19, mon activité a été arrêtée en avril, mais j'ai pu recommencer à mesure que le confinement se levait progressivement en mai", décrit-il.

Côté cœur, c'est avec le coup de pouce de son frère qu'il a vaincu sa timidité. "En fait, c'est mon père qui avait rencontré la productrice de l'Amour est dans le pré dans un contexte privé. Il avait pris son numéro en plaisantait sur le fait qu'il avait deux fils célibataires. Je trouvais que mon frère devait s'inscrire. Et finalement c'est lui qui m'a inscrit", dit celui qui était freiné par sa timidité. "Même si je n'étais pas un inconditionnel, je regardais de temps en temps, au moins pour voir si je connaissais l'un ou l'autre participant. J'en connaissais u pour qui ça s'est bien passé il y a deux ans: c'est vrai que cela motive à participer à l'émission", témoigne Pierre-Henri.

Jusqu'ici, il trouve cela positif. "Je me suis surpris à confier à Sandrine des choses intimes alors que je noie le poisson habituellement", confie le jeune homme qui espère réellement trouver l'amour au terme du processus. "J'ai essayé par d'autres moyens, mais je suis très timide. Au fil du temps, j'ai remarqué que je ne rencontrais plus grand-monde". C'est sans doute le fait d'être encore célibataire à l'aube de ses 30 ans qui a été un déclic pour Pierre-Henri.

Les candidates qui veulent lui écrire peuvent envoyer leur courrier à amour@rtl.be ou RTL House 1030 Bruxelles en mentionnant qu'il s'adresse à Pierre-Henri