La réouverture de la piscine de Jambes, initialement prévue le 30 janvier 2022 est postposée à une date ultérieure qui sera communiquée prochainement, indique la ville de Namur.

Pour rappel, le 14 janvier dernier, la piscine de Jambes a été immédiatement fermée en raison des dernières analyses démontrant un taux de légionellose supérieur à la norme autorisée. La Ville de Namur via ses équipes techniques met tout en œuvre en vue de régler le problème dans les meilleurs délais. Afin de garantir la sécurité de toutes et tous, la date de réouverture de la piscine est donc reportée. La piscine de Saint-Servais reste ouverte au public pour accueillir l’ensemble des nageurs et nageuses.

Heures d’ouverture de la piscine Louis Namêche de Saint-Servais :

Lundi 07:00 - 17:30

Mardi 07:00 - 18:30

Mercredi 07:00 - 18:30

Jeudi 07:00 - 18:30

Vendredi 07:00 - 18:30

Samedi 10:00 - 18:30

Dimanche 09:00 - 14:00

Plus d’informations concernant la piscine de Saint-Servais :

https://www.namur.be/fr/annuaire/piscine-de-saint-servais