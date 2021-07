Sur le territoire de la ville de Namur, à partir de ce jeudi 1er juillet 2021, les piscines sont à nouveau accessibles sans prise de rendez-vous préalable. Les iscines sont ouvertes à toutes et à tous quelles que soient les activités, il n'y a plus de limitation de durée de temps de nage.

Le retour au tarif en vigueur dans les piscines communales est également d'application : entrée individuelle adulte namurois : 3,00 €, entrée individuelle enfant namurois : 2.50 €, entrée individuelle adulte non namurois : 5,00 €, entrée individuelle enfant non namurois : 4,50 €.

La ville précise qu'il est important de continuer à appliquer les gestes barrières habituels comme le maintien des distances de sécurité dans l’infrastructure (accueil, couloirs,…), le maintien du port du masque, à l’exception du temps consacré à la douche et à la baignade pour toute personne à partir de 12 ans accomplis, et le fait de réduire le temps en cabine, vestiaire et sous la douche au minimum.

La réservation pour accéder au Parc Attractif Reine Fabiola (PARF) n'est plus nécessaire. Suite à l’amélioration constante de la situation sanitaire et, vu les dernières dispositions prises par le Codeco, il est désormais possible d’accéder au Parc Attractif Reine Fabiola sans devoir réserver. L'espace barbecue est à nouveau accessible également.

Infos : parf@ville.namur.be et 081 73 84 13, en semaine pendant les heures de bureau. Certaines mesures et recommandations restent d'application : le respect des gestes barrières et des distances de sécurité, le port du masque obligatoire pour les + de 12 ans jusqu'au 30 juin inclus, sauf lorsqu’ils sont assis en terrasse ou sur les tables de pique-nique. Le protocole HORECA est strictement respecté à la cafétéria et sa terrasse. Le paiement par carte bancaire est fortement encouragé. Les toilettes sont accessibles et gratuites.