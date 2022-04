Le Collège communal, conscient des désagréments rencontrés par les nageuses et nageurs suite à la fermeture définitive de la piscine de Salzinnes et aux récentes fermetures temporaires de la piscine de Jambes, a décidé d’élargir les plages d’ouvertures en ouvrant deux dimanches par mois jusqu’à 18h30 une de ses deux piscines (Jambes et Saint-Servais). Les autres dimanches étant réservés aux activités des associations sportives et à la maintenance des deux piscines.

Cette action débutera dès le 8 mai à la piscine de Saint-Servais.

En dehors de ces journées d’ouvertures particulières, l’horaire reste identique.

La Ville de Namur rappelle que la piscine de Jambes est ouverte tous les vendredis jusqu’à 21h.

Ouverture le dimanche jusqu’à 18h30 aux jours suivants :

© DR

Rappel des horaires habituels :

PISCINE DE JAMBES

Rue d'Enhaive 148

5100 Jambes

+32 (0) 81 30 51 28

Lundi : 07:00 -18:30

Mardi : 07:00 -18:30

Mercredi : 07:00 - 18:30

Jeudi : 07:00 - 18:30

Vendredi : 07:00 - 21:00

Samedi : 10:00 - 18:30

Dimanche (hors horaire élargi) : 09:00 - 14:00

PISCINE LOUIS NAMÊCHE - SAINT-SERVAIS

Rue de Gembloux 256

5002 Saint-Servais

+32 (0) 81 24 64 93

Lundi : 07:00 - 17:30

Mardi : 07:00 - 18:30

Mercredi : 07:00 - 18:30

Jeudi : 07:00 - 18:30

Vendredi : 07:00 -18:30

Samedi : 10:00 - 18:30

Dimanche (hors horaire élargi) : 09:00 - 14:00