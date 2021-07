Les affaires des piscinistes ne se sont jamais aussi bien portées ! certains installateurs ont d’ailleurs triplé leur chiffre d’affaires et croulent sous les commandes. Voilà une bonne nouvelle qui confirme que, malgré la crise sanitaire, il reste encore des secteurs épargnés.

"Le carnet de commandes est rempli jusqu’à mai 2022. En temps normal, on installe entre 10 à 15 piscines par an. Avec le même personnel, on doit maintenant faire face à 20-25 installations", confie un professionnel namurois. D’autres sont bien évidemment contents de la situation, mais sont quand même plus critiques. Car le danger est réel.