Le CAC organisera les samedi 3 et dimanche 4 juillet un week-end de concerts allant de la scène actuelle à la scène classique. Les artistes des styles Pop-Rock presteront sur deux scènes placées sur la prairie supérieure de Terra Nova alors que le classique enchantera le Théâtre de Verdure. "L’objectif du projet est de changer d’air en musiques et en extérieur, tout en mettant en lumière un patrimoine exceptionnel", précise Christine Laverdure. "La programmation classique a été conçue en collaboration avec la CAVEMA (centre d’art vocal et de musique ancienne)." Le concert d’ouverture aura lieu le vendredi 2, avec l’ensemble Cappella Mediterranea, la réunion de Monteverdi et Piazzolla, à savoir la rencontre du baroque italien et du tango argentin. Huit autres concerts d’une heure seront autant d’occasions de partir à la rencontre de la musique vocale. En clôture, deux Namurois seront notamment mis à l’honneur, la soprano Sophie Karthäuser et le baryton Kamil Lachiri. Des groupes moins connus seront aussi à découvrir sur la scène contemporaine.

La tête d’affiche sera sans contexte Grandgeorge dont le tube "So Fine" a fait la notoriété en 2016. "Jamais on imaginait il y a un an qu’on ne pourrait pas proposer un festival normal mais l’important est d’avoir pu se réinventer en garantissant la sécurité des artistes et du public", signale Anne Barzin. "Pour l’instant, la jauge est à 200 personnes, on espère que cela sera le minimum et que les prochains CODECO nous apporteront de bonnes nouvelles." En l’état actuel des choses, les réservations restent obligatoires. Si chaque concert coûte 15 euros, des pass journée (35 euros) et week-end (60 euros) sont également disponibles. À noter que tous les spectateurs devront être assis. "L’année dernière, cela n’avait pas été possible mais nous installerons cette fois-ci une terrasse couverte sur l’espace des scènes actuelles alors que des boissons seront en vente dans les gradins du Théâtre de Verdure." Histoire de ne pas assouvir uniquement la soif de Culture.

Grégory Piérard