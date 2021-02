Ce jeudi après-midi, en relevant le courrier, un riverain de la Place Maurice Servais a découvert dans la boîte aux lettres un sachet en plastique contenant de la poudre blanche. Il a immédiatement prévenu les forces de l’ordre. La Police et les pompiers sont descendus sur place. Comme le veut la procédure, la protection civile a ensuite été appelée et est intervenue. Le sachet a été enlevé et évacué. Son contenu sera analysé. Une enquête judiciaire pourrait suivre en fonction du résultat de l’analyse. Une fois le danger écarté, le riverain a pu regagner son domicile.