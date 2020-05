Exit le parking sur cette place du cœur du vieux Namur qui deviendra un espace de rencontre et de convivialité

Le conseil communal s’est penché mardi soir sur l’aménagement de la Place Maurice Servais. Un investissement de 1.586.000 €, en trois lots pour l’aménagement et la transformation de la voirie en zone à mobilité douce, avec caméras de surveillance et construction d’un kiosque. "Le but est ici clairement de retrouver sur cette place du cœur du vieux Namur la convivialité d’un espace de rencontre, tout en renforçant non seulement le piétonnier mais aussi le nouveau lien physique avec la Citadelle", commente l'échevin Luc Gennart.

Une nouvelle percée vers la Citadelle offre une perspective nouvelle sur ce lieu vert et historique depuis la démolition de l'ancienne crèche. On en parle depuis avant les élections de 2018, le marché peut être lancé.

"Je rêve d'y voir l'apéritif des Namurois le dimanche matin avec des étudiants de l'IMEP, des chœurs ou des groupes folkloriques se produisant sous le kiosque à musique", se laisse à imagine le bourgmestre Maxime Prévot. D'autant que la place sera principalement en pierre bleue, en bois et en métal, pour répondre notamment aux remarques des riverains auxquels le projet avait été présenté l'année dernière.

© Greish/Fieldwork



Le sol sera en pierre bleue (antidérapante pour un tiers, lisse pour deux-tiers), le kiosque en bois notamment ainsi que la base des arbres avec des dispositifs surélevés - démontables pour l'entretien - permettant de s'asseoir et de se coucher. Une fontaine sèche (en circuit fermé) proposera des jets qui peuvent être interrompus lorsqu'on a besoin de dégager la place entièrement. Et des bulles à verre enterrées faciliteront la vie du voisinage sans bulle apparente. Une fontaine d'eau potable en fonte sera disponible 24h sur 24 aux Namurois et aux visiteurs. Le toilette publique, elle, se trouvera dans la station aval du téléphérique.

Grande modification: les bandes de circulation seront en hydrocarboné pour le confort des voitures comme des vélos et diminueront les nuisances sonores pour les riverains. Mais la circulation sera réduite puisque seulement autorisée que du côté droit de la place (du côté du primeur Vitamine) tandis que l'accès au reste sera limité aux riverains le reste de la journée. Le matin et en fin d'après-midi, les bornes seront ouvertes afin de laisser accès aux parents des élèves de écoles.

Les horeca pourront béneficier d'une terrasse sur certains des espaces en piétonnier, mais ils devront s'adapter, comme sur la place du marché aux légumes, aux horaires du piétonnier, après livraison et dépose-minute des écoles.

© Greish/Fieldwork



Lot 1 Aménagement de la place

Revêtement principalement en pavés de pierre bleue naturelle

Sciés 2/3 et clivés 1/3

Revêtement hydrocarboné pour les bandes de roulement

Pose d’un panneau à messages variables

Pose de mobilier urbain

Pose de bulles à verre enterrées

Pose de bornes foraines (électricité...)

Pose d’arceaux pour vélo et pour moto (nombre variable en fonction du succès)

Construction d’une fontaine sèche

Pose d’une fontaine à eau potable en fonte

Lot 2 Caméras

Sur façade, quatre caméras fixes avec vue 360° et une orientable qui permet de zoomer sur certains endroits de la place

Deux caméras avec lecture de plaques minéralogique pour l'ouverture automatisée des bornes devant les véhicules ayant l'autorisation de circuler

Lot 3 Kiosque et bancs

Construction

Les matériaux sont principalement le bois et métal

L’auvent est une charpente métallique

La toiture est métallique et couverte de tôles en aluminium anodisé

Ces tôles seront calepinées de façon aléatoire pour avoir quelque chose de harmonieux au niveau urbanistique

Bardage est en bois et en partie aluminium

Les bancs sont en bois

Les tailles sont différentes

Tout est démontable pour entretien

Essence du bois : Azobé qui devrait être très résistant dans le temps