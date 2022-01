La Province de Namur compte un nombre d’artistes plasticiens bien plus important que l’on ne le pense, qui ne bénéficient pas toujours de la renommée qu’ils méritent. Place Ô Arts a pour vocation de les rassembler sous une même coupole, de contribuer à leur offrir davantage de visibilité à travers une plate-forme digitale et des expositions thématiques annuelles. L’ambition de ce projet est de de contribuer à offrir aux artistes une plus large place dans la communauté namuroise et de viser à ce que, lorsque l’on évoque Namur, son image soit immédiatement associée à ses artistes.

Place Ô Arts est une initiative qui poursuit 4 objectifs : valoriser, promouvoir les artistes sur le territoire de la Ville et de la Province de Namur, rendre l’art visible et accessible au plus grand nombre, aider les artistes à visibiliser leur travail et à vivre de leur art, fédérer les artistes et les collectifs d’artistes sous une même coupole.

Les chevilles ouvrières du projet, Christine Donjean et Laurence Clacens, indiquent : "Dans un premier temps, là où nous sommes aujourd’hui, en janvier 2022, il s’agit d’artistes plasticiens namurois, déjà reconnus et actifs dans leurs domaines d’expertise. Dans un second temps, nous ouvrirons notre plate-forme à des artistes émergents, qui ont le souhait de professionnaliser leur pratique artistique et feront l’objet d’une sélection par un Comité de professionnels de la culture et de représentants des institutions culturelles de Namur et de Bruxelles. La plate-forme numérique, que nous lançons en ce début 2022, propose une première sélection d’artistes présentés au travers de photos, de textes et de représentations d’ œuvres significatives. Une agence de web design wallonne, spécialisée dans le secteur artistique, Unveilable, a assuré la réalisation de la plate-forme et la stratégie de communication qui en assurera la vitalité et la visibilité. Place Ô Arts se veut au service des artistes. Aussi, dès le printemps 2022, nous leur proposerons l’opportunité de mettre en vente leurs productions au travers de la plateforme web. Nous pratiquerons une politique de prix à des conditions très favorables aux créateurs."

Un concept inédit à Namur

Place Ô Arts est un concept nouveau qui se distingue des galeries d’art et peut se définir comme suit : une plateforme web de présentation/promotion d’artistes et de leurs réalisations, un site de vente en ligne à des conditions avantageuses pour les artistes. Mais aussi par l’organisation, sous statut d'ASBL, d’expositions temporaires à raison de 3 à 4 éditions par an dans des lieux de diffusion et d’expositions de la Ville et de la Province de Namur. Place Ô Arts rassemble des artistes plasticiens dans les disciplines suivantes : photographie, arts plastiques, peinture, sculpture, BD, art Vidéo, illustration

Des expositions thématiques avec les artistes de la plate-forme

"Parce que nous pensons que l’art et les expressions artistiques doivent se vivre et se ressentir au moment présent, nous considérons que la plate-forme web se doit d’être combinée à des expositions en live. Pour permettre les rencontres entre les artistes, les amateurs d’art et les citoyens et pour permettre de ressentir en direct les émotions que suscitent les œuvres. Aussi et surtout parce qu’en ces temps troublés, nous avons viscéralement besoin de créer des liens sociaux et de partager des émotions. Nous proposerons des expositions temporaires à raison de 3 à 4 fois par an, soit une fois par saison. Ces moments se feront dans des lieux de diffusion et d’expositions accessibles au plus grand nombre. Nous avons élaboré une liste de lieux dans toute la Province et la Ville de Namur. De façon plus ponctuelle, nous organiserons des expositions chez des particuliers de la région qui mettront leur domicile ou entreprise à disposition de notre projet pour offrir encore davantage de visibilité aux artistes. Là aussi, les contacts sont pris avec l’organisation des Chambres avec Vues et avec le Comptoir des Ressources Créatives."

Et de conclure : "Nous avons pris de multiples contacts avec les différentes structures déjà existantes dans le domaine culturel de la Ville et de la Province de Namur, pour renforcer des synergies et assoir notre projet dans une dynamique de collaboration. De très nombreux contacts ont eu lieu avec des institutions, hautes écoles, collectifs d’artistes, espaces d’exposition, … Partout, l’accueil est enthousiaste."