Si vous êtes actif dans les circuits courts en Province de Namur et que vous avez un projet qui pourrait faire appel au financement participatif, l’appel à projets est fait pour vous ! Complétez le dossier de candidature en ligne sur CiLo avant le 15 novembre.

Les candidatures seront analysées par un jury qui sélectionnera 20 projets maximum, selon deux types de critères. Les critères « crowdfundable » : le projet est-il adapté à une campagne de financement participatif, est-il suffisamment avancé dans sa réflexion, le budget est-il adapté, etc. ? Mais aussi les critères qualitatifs et d’intérêt : le projet répond-t-il aux critères du plan de relance, répond-t-il aux critères de « qualité différenciée », se distingue-t-il par sa créativité, sa motivation, etc.

Les 20 porteurs de projets sélectionnés auront accès à un accompagnement du BEP dans la préparation de leur levée de fonds sur la plateforme CiLo (stratégie de levée de fonds, constitution d’une communauté, communication…).

Lors de leur levée de fonds, les 20 projets sélectionnés bénéficieront également d’un abondement de BEP Expansion Economique : pour tout euro investi par un citoyen, BEP Expansion Economique ajoutera un euro supplémentaire, avec un maximum 2500 € par projet. Le porteur de projet s’engage à réaliser son projet dans les 12 mois qui suivent la fin de sa levée de fond.

Les projets non-sélectionnés parmi les 20 lauréats mais jugés « crowdfundables » pourront également rejoindre le parcours de préparation et soumettre leur projet sur CiLo. Ils ne bénéficieront cependant pas du mécanisme d’abondement.

Plus d’infos : https://www.bep-developpement-territorial.be/actualites/cilo-circuits-courts/