Avec le soutien de la Wallonie, la Ville d’Andenne lance une consultation sur la propreté en ville et dans ses villages. Du 8 juin au 26 juillet 2020, les citoyens sont invités à participer à une enquête en ligne.

Les questions relatives à la propreté publique, à la présence de déchets sauvages et de dépôts clandestins dans nos espaces de vie nous préoccupent tous. Habiter dans une commune propre contribue, en effet, au sentiment de bien-être et de sécurité au quotidien.Pour mieux s’attaquer à la malpropreté et à ses causes, et suite à l’appel de projets pilotes de la Wallonie, la Ville d’Andenne s’est lancée dans l’élaboration d’un véritable Plan Local de Propreté (PLP) reprenant des actions jugées prioritaires à la fois en termes de sensibilisation, de nettoyage, d’amélioration des infrastructures de propreté, de meilleure gestion de l’espace public et de répression.

La Ville d’Andenne et son service Environnement ont déjà entamé une démarche d’état des lieux permettant de mieux cerner les forces et les points d’amélioration possibles de la propreté en ville et dans les villages. Un appel est lancé pour aider cette équipe à compléter ce travail. La première partie de la consultation se déroulera jusqu’au 24 juin 2020 et permettra aux habitants de répondre à un questionnaire et déterminer les « points noirs » de l’entité.

La formule est simple :

Se connecter sur le site internet https://www.propretecommunale-monavis.be/project

Répondre à quelques questions destinées à évaluer la perception de la propreté au sein de votre commune ;

Complétez son diagnostic personnel en repérant, sur la carte de la commune, les endroits qui constituent pour vous des « points noirs » (lieux et signes de malpropreté récurrents).

Sur base de ces contributions, l’équipe du projet identifiera la liste des problématiques auxquelles s’attaquer en priorité. Une deuxième phase de la consultation aura lieu du 9 au 26 juillet prochain. Toujours sur cette plateforme numérique, il sera possible de donner des idées d’actions pour solutionner les problématiques relevées. L’objectif final de cette démarche est d’élaborer un programme d'actions après l’été et le mettre progressivement en œuvre, avec le soutien de tous et toutes. Les habitants qui ne disposent pas des moyens informatiques pour accéder à cette consultation peuvent contacter le service Environnement.