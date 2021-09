Des réalisations exceptionnelles de Christophe Plantin (1520-1589), grand imprimeur de la Renaissance, sont à découvrir jusqu'au 17 décembre à la bibliothèque universitaire Moretus Plantin, a indiqué mardi l'Université de Namur (UNamur). L'imprimeur français installé à Anvers a imprimé quelque 2.500 ouvrages dans de nombreux domaines: de la littérature classique à la religion en passant par la médecine, la botanique, les mathématiques, l'astronomie ou encore la géographie.

L'exposition se concentre sur une cinquantaine de réalisations ainsi qu'une "lettre autographe" inédite écrite par Plantin lui-même. Les visiteurs pourront notamment y découvrir la "Bible polyglotte", oeuvre majeure éditée par l'imprimeur.

L'ensemble des documents, enrichis de citations "plantiniennes", retrace le parcours de l'homme d'affaires qui avait fondé son entreprise sur un impressionnant réseau d'artisans du livre, de savants et de personnalités politiques. Malgré la guerre des religions, l'officine typographique qu'il a mise en place fut l'une des plus importantes au monde, et ce pendant des siècles.

L'accès à l'exposition est libre et gratuit du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 16h00, excepté les jours fériés. Celles et ceux qui ne pourraient pas faire le déplacement sont aussi invités à la découvrir au format numérique sur https://neptun.unamur.be.