Dinant Si certains chefs ferment leur restaurant, d’autres trouvent des alternatives traiteurs.

Jeudi soir, les chefs et patrons de bars et restaurants étaient sous le choc. Certains exprimaient leur sentiment de manière très virulente après que la Première ministre, Sophie Wilmet, a annoncé leur fermeture imposée dès ce samedi.

"On a l’impression d’être le dindon de la farce. Les magasins alimentaires peuvent rester ouverts toute la semaine, les hôtels peuvent rester ouverts, les fast-foods peuvent continuer et on nous force à l’arrêt pendant plusieurs semaines", estime ce petit patron namurois qui va devoir mettre son personnel au chômage. Il comprend qu’il s’agit d’un enjeu de santé publique, important, mais trouve la situation injuste.

Chambre froide remplie

À Falmignoul, le chef David Coisman aurait aimé un peu plus de concertation. "Quand on arrive avec une décision comme ça un vendredi soir, les commandes de marchandises pour le week-end sont dans la chambre froide. Si on avait été prévenus de la possibilité de cette mesure avec 48 h d’avance, on aurait pu s’organiser différemment", regrette le propriétaire du CCnomie, qui renonce à ses vacances d’été pour compenser. Comme d’autres, il ne souhaite pas gâcher de bonnes marchandises et propose des plats gastronomiques à emporter. "On revend aussi nos produits frais au prix coûtant, comme un saumon légèrement fumé qui ne demande aucune préparation."

Le service traiteur, c’est une option que certains ont mise en place rapidement. Parce qu’ils le proposent à d’autres moments et disposent des barquettes en alu le permettant. D’autres l’envisagent pour la semaine prochaine, mais ont besoin de se fournir en contenants.

Qu’il s’agisse de restaurants gastronomiques, de brasseries ou de restaurants italiens, ils sont nombreux à proposer leurs plats à emporter. Le groupe de foodies Namur Gourmande a pris l’initiative de les rassembler sur sa page Facebook afin de les soutenir. Voici une liste non exhaustive.

Annevoie : le Moma propose ce week-end un menu à emporter à 30 € : mise en bouche œuf 63° bisque de crustacés ; asperges concassées, crevettes grises ; mousseux d’asperges blanches, croûtons et tranche de turbot rôti ; pièce de veau ou de porcelet confit ; tarte citron meringuée. Bouteille de vin offerte par réservation de 4 personnes. Livraison possible.

Dave : Le Beau Rivage propose chaque jour ses quiches, viandes, escalopes et poissons à commander avant midi par mail pour être retirés entre 16 h et 18 h. Le restaurant assure la livraison à domicile dans un rayon de 10 km entre 13 h et 15 h.

Chez vous : Martin Hubaut, chef du restaurant Uppkok (Sart Bernard), propose ses services de chef à domicile. "Une formule de plat à emporter sera possible aussi", dit-il.

Gembloux : Le restaurant Les 3 Clés propose une carte réduite de plats à emporter de 12 h à 14 h et de 18 h à 20 h.

Natoye : L’Instant gourmand propose 5 plats différents à 10 € à emporter du mercredi au samedi. Livraison gratuite dans un rayon de 10 km pour les personnes âgées.

Namur va faire un geste

Elle va les exonérer de toute taxe et redevance pour la période de lockdown.

Le bourgmestre de Namur a donné le détail de son ordonnance suite aux mesures décrétées par le Conseil national de sécurité jeudi en soirée. Parmi les mesures décidées à l’échelle locale, une vient encourager un secteur durement touché.

"Je pense aux travailleurs indépendants, aux patrons et personnel de petites entreprises, restaurants, commerces, bars, aux organisateurs d’événements ou propriétaires de salles de fête ou spectacle, qui sont aujourd’hui partagés par un double sentiment : la conscience de la nécessité de ces mesures pour des questions de santé, mais aussi celui de la crainte gigantesque que ces mesures leur fassent mettre la clé sous le paillasson", souligne Maxime Prévot.

"Au-delà des aides que les autres niveaux de pouvoir devront apporter à ces personnes pour qu’elles conservent la tête hors de l’eau, nous allons proposer au conseil communal, en sollicitant que la Région valide le mécanisme au vu des circonstances exceptionnelles que le pays traverse, de rembourser ou exonérer les indépendants et commerçants de toutes les taxes et redevances communales qu’ils paient à concurrence du nombre de semaines durant lesquelles ces mesures d’interdiction d’ouverture sont d’application", explique-t-il.

La mesure vaudra pour les restaurants et bars, les commerces étant contraints de fermer le week-end ("le samedi étant souvent le meilleur jour de vente", souligne le bourgmestre), mais pas pour les commerces alimentaires, ni les night-shops, puisqu’ils peuvent rester continuellement ouverts, a-t-il annoncé, tandis que le marché du samedi à Namur ne pourra accueillir que les vendeurs alimentaires jusqu’au 4 avril.