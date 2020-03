Ils se rendent compte que maintenir une activité, même restreinte, n'est pas sans risque

Depuis l'annonce du lock down des établissements horeca (à l'exception des hôtels) jeudi soir, bon nombre de restaurateurs namurois ont eu le réflexe de proposer des repas à emporter, à livrer ou, pour certains, une activité de chef à domicile. Ils ont reçu pas mal de soutien de la part du public, des groupes Facebook se sont créés pour rassembler les menus et des commerçants alimentaires se sont dits prêts à vendre leurs plats traiteur sans prendre de marge. Néanmoins, à l'éclairage de la situation actuelle, bon nombre d'entre eux renoncent à maintenir une activité de plats. Ils expliquent pourquoi.

Cédric Delsaut (Bienvenue chez vous à Salzinnes):

© DR

"Après mûres réflexions et au vu de l'évolution de la situation chez nous comme en Europe, nous avons donc décidé d'arrêter les propositions en service traiteur jusqu'au 3 avril inclus, nous resterons un maximum confinés afin de nous préserver mais aussi de vous préserver. C'est une décision bien évidemment lourde de conséquences pour notre petite entreprise mais c'est à chacun d entre nous, à notre échelle, de montrer l exemple et de faire en sorte de combattre ce virus et de sortir au plus vite de cette épreuve. Restez chez vous ! Prenez soin de vous et de vos proches ! Protégez nous!"

Charles Jeandrain (Attablez-vous à la Plante):

© DR

"Après une longue nuit de réflexion, nous avons pris la décision d’arrêter également l’activité traiteur de la boutique le temps des mesures gouvernementales. Il est évident que c’est une décision lourde de conséquences pour nous mais nous pensons qu’il faut mettre toutes les chances de notre côté pour que cette épidémie cesse au plus vite. Et si on joue tous le jeu, qu’on limite au maximum les interactions entre les personnes, les déplacements, etc, ça ne peut faire que du bien. C’est a chacun d’entre nous, à notre échelle, à montrer l’exemple."

John Maes (La Cuisine d'un gourmand et Coeur de bœuf à Profondeville):

© DR

"Nous n’ouvrirons pas de formule Take Away à la Cuisine d’un Gourmand, pas plus chez Cœur de Bœuf. Pourtant nous savons que vous adorez nos recettes. C’est probablement le plus grand défi auquel tous les restaurateurs doivent faire face. Mais c’est surtout l’un des plus grands défis auquel l’humanité doit faire face. Notre ennemi invisible se moque des mesures en demi-teinte et des foules de personnes.

Nous avons longuement réfléchi, pesé le pour et le contre, le bénéfice/risque comme l’on dit en médecine. Faut-il ouvrir et proposer des plats à emporter, risquer que nos amis, nos collègues, vous et vos familles soyez infectés pour un take away. Nous ne le pensons pas.

Nous voulons que vous soyez Gourmands encore longtemps, que vous appréciiez nos blagues avec le Bœuf, qu’elles vous fassent rire semaine après semaine. Nous n’avons pas envie d’apprendre qu’une catastrophe vous a frappé. Profitez du temps qui vous est offert pour rester à la maison, partager des moments précieux avec vos proches. Évitez les foules et gardez la santé autant qu’il est possible. Prenez soin des plus faibles. Éviter les contacts c’est aussi protéger les personnes fragiles. Donc il n’y aura pas de Take Away sur le parking du resto de nos deux maisons. Nos collègues sont en famille, les fourneaux sont éteints. Les chaises sont rangées.

C’est la seule manière pour que ce virus disparaisse rapidement. Pendant ce temps, on prépare la suite, on imagine des recettes, on pense à vous revoir à la réouverture."

Martin Hubaut (Uppkok à Sart Bernard):

© DR

"La bêtise humaine n’a donc pas de limite et de respect. Un grand nombre de gens respectent les règles de confinement mettant à mal leur solidité financière et leur vie de famille. Pendant leur grand sacrifice, un nombre incroyable de gens bafouent les règles de bases, les règles de vie! J’ai pris la décision hier soir de refuser toutes les demandes de chef à domicile et de formule traiteur. Je crois toujours qu’il y a une justice naturelle, nous serons donc récompensés de ce geste."

Alain Branne (La petite croquette à Profondeville)

© DR

"Chers clients et amis.. la nuit à été très courte et pleine de questions... C’est avec le cœur gros que nous avons décidé de ne pas établir notre service traiteur, ni à emporter ni à livrer... et ce afin de nous protéger tous... Car nous pensons qu’il vaut mieux éviter tout contact au maximum... Serrons nous les coudes tous ensemble afin de mettre fin à cette situation.. Prenez soin de vous et de vos proches."

Chen Youmi (Le Dynasty à Gembloux):

© DR

"Nous sommes au regret de vous informer que nous n’effectuerons pas de service traiteur comme annoncé dernièrement. Le nombre de personnes touchée par le coronavirus augmente de jours en jours. Notre ennemi invisible se moque des mesures en demi-teinte et des foules de personnes. Nous avons longuement réfléchi, pesé le pour et le contre, le bénéfice/risque comme l’on dit en médecine. Faut-il ouvrir et proposer des plats à emporter, risquer que nos amis, nos collègues, vous et vos familles soyez infectés pour un take away. Nous ne le pensons pas.

Limitons donc les contacts afin que ce virus soit derrière nous, que nous puissions avancer sans crainte. Nous voulons son éradication et de ce fait appliquons l’une des recommandations, à savoir : évitez les contacts afin de minimiser les risques de contagion. Nous sommes désolés pour toutes ces personnes qui étaient si enthousiastes lors de l'annonce du service traiteur. Soyons forts, soudés et solidaires. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez."