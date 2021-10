Comme le veut la tradition, des animaux ont été bénis un peu partout dans le pays dimanche dans le cadre de la Saint-Hubert. A Namur, ils sont plus d'une centaine à s'être présentés à la cathédrale Saint-Aubain.

Après une messe d'environ une heure présidée par le chanoine Jean-Marie Huet, archiprêtre de la cathédrale, les bénédictions ont eu lieu sur la place Saint-Aubain, devant l'édifice. Plus d'une cinquantaine de poneys et chevaux venus des écuries de la région étaient là pour l'occasion, accompagnés par des dizaines de chiens ainsi que quelques chats et autres animaux. L'archiprêtre a également béni les pistolets offerts aux équidés en remplacement de l'habituelle hostie. Tout cela, au son des trompes de chasse de la Société royale des Disciples de Saint-Hubert de Namur. Saint patron des forestiers et des chasseurs depuis le IXe siècle, Saint-Hubert est invoqué pour la protection des chevaux, des chiens et plus globalement des animaux. Selon le calendrier romain, il est fêté le 3 novembre.