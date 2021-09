Plus de 10.000 personnes sont attendues jusqu'à dimanche à Namur Expo pour la 36e édition du salon Valériane, le plus grand salon bio de Belgique, indique son organisateur, l'association Nature&Progrès. Le thème de cette année est "Dès demain, du 100% bio et fait maison". Le programme s'articule autour de conférences, d'un village de producteurs bio labellisés "Nature&Progrès", d'un stand pour tester la qualité de ses terres, d'une librairie écologique ou encore d'un espace conseils en matière de jardins.

Des nouveautés sont également proposées, comme un stand destiné à sensibiliser à la réduction des émissions de CO2 et un autre dédié aux problématiques que sont les nouveaux organismes génétiquement modifiés et les pesticides.

Informations et réservations via www.valeriane.be. Il est recommandé d'y acheter son entrée avant de venir sur place afin d'éviter les files d'attente. Par ailleurs, le port du masque, la désinfection des mains et le respect des distanciations sociales sont obligatoires.