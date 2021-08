Namur: plus de 2.000 personnes à la Citadelle pour le festin forain Namur Grégory Piérard © D.R.

En 2020, trois compagnies de théâtre itinérant devaient fêter leur anniversaire : les Baladins du Miroir (40 ans), les Bonimenteurs (20 ans) et arTpenteurs. Les festivités ont été reportées cette année. Le Comité Animation Citadelle a organisé du 2 au 7 août une grande fête autour du théâtre forain. Trois mille visiteurs étaient attendus lors de cet événement artistique. Ils ont été un peu moins à répondre présents mais il a fallu tenir compte de jauges bien précises et le temps s’est montré relativement capricieux. "Les Baladins occupaient le grand chapiteau et ont pu accueillir 200 personnes lors de chaque représentation"