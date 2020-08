Indépendamment de cette polémique, l'asbl organisatrice propose de garder le contact en inondant le mur facebook de la brocente de Temploux des plus belles photos prisent pendant les années précédentes. "Ce petit concours débutera le vendredi 21 août à 18h pour se terminer le dimanche 23 août à 18h. La plus belle se verra récompensée par un cadeau d'une valeur de 65€. Vous pouvez également nous raconter une anecdote ou un beau souvenir de votre choix. Partageons ensemble ces bons moments. Venez vite nous rejoindre sur Facebook en prenant soin de vous et des autres", invite le comité.