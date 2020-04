La Députée Françoise Mathieux revient sur la problématique de la pollution de l'Eau blanche en aval du zoning de Mariembourg. Le phénomène a interpellé de nombreux Couvinois : après chaque gros orage, une nappe d'hydrocarbures bleuâtre à l’odeur nauséabonde envahit l’Eau blanche en aval du zoning de Mariembourg.

"Un problème que j’ai porté à l’attention de la Ministre de l’Environnement, Céline Tellier, en février dernier. Après enquête, Céline Tellier est revenue vers moi en m’indiquant qu’elle était effectivement au fait de cette problématique et que le Département de la Police et des Contrôles (DPC) tentait de résoudre le problème. Celui-ci a notamment conclu que le karting des Fagnes, souvent mis en cause, n’était pas la source de cette pollution. Suite à un essai de traçage à la fluorescéine et à la rhodamine, l’origine n’a pas pu être formellement identifiée mais a conclu que des eaux usées d’une partie du zoning finissaient bien dans l’Eau blanche et qu’il y avait une fuite dans le réseau d’égouttage de cette même zone…"

Depuis plusieurs mois, le DPC interpelle régulièrement les autorités communales couvinoises afin qu’une endoscopie du réseau soit réalisée et que les résultats lui soient communiqués… "Endoscopie qui n’a toujours pas été réalisée parce que la commune reste dans l’attente d’une convention de l’INASEP (Intercommunale Namuroise de Services Publics) et de l’approbation du budget par la tutelle… Un renvoi de balle légitime. Mais aussi et surtout un serpent qui se mange la queue et une pollution à l’origine indéterminée qui stagne autant que ce dossier. Alors oui, la période de confinement actuelle n’aide évidemment pas l’avancement de la situation mais il est urgent que les choses bougent ! Se focaliser sur des problèmes qui peuvent être réglés avec un peu de bon sens et de bonne volonté, ce serait une belle manière d’avancer ! De mon côté, je prépare une question parlementaire afin de tenter d’identifier les freins qui interviennent dans cette problématique au niveau de la tutelle et de l’INASEP. En espérant enfin endiguer cette pollution qui, au-delà de dégager une odeur particulièrement forte et désagréable, est aussi extrêmement néfaste pour l’environnement de notre région !"