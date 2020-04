Des mesures supplémentaires de protection sont appliquées depuis samedi dernier.

S’il est des métiers au contact de la population, c’est bien celui de la police et des pompiers. Comme au sein du personnel soignant, on compte des personnes touchées par le coronavirus dans la zone de police Namur Capitale et la zone de secours Nage (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée).

Pour la police, un cas avéré qui est sorti de l’hôpital et poursuit sa convalescence à la maison. Une poignée d’agents pour lesquels une suspicion existait ont été écartés le temps nécessaire par le médecin, mais sont déjà revenus au travail, selon le chef de la zone Maxime Prévot. "Par ailleurs, 8 à 9 personnes à risque ont été écartées depuis le début de la crise par mesure de précaution." Ce qui ne poserait pas de problème d’effectif.

Pour les pompiers, on signale une personne hospitalisée atteinte du coronavirus au poste de secours d’Eghezée. Par ailleurs, 15 personnes du poste de Namur sont absentes sous certificat médical dont trois testées positives Covid-19.

"Cela représente 13 % du personnel professionnel. Le taux d’absentéisme normal était de 8 %." Des mesures supplémentaires ont donc été appliquées depuis samedi dernier : renforcement de la distanciation sociale pendant les gardes (2 personnes par chambre au maximum, lits dans la salle de cours, 4 personnes au lieu de 6 dans les autopompes), désinfection des postes de conduite plusieurs fois par jour et port du masque chirurgical pour l’ensemble du personnel pendant toute la garde avec renouvellement des masques.