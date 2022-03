Pendant cette période, durant quelques jours, en fonction de l’avancement des travaux, et à hauteur de ceux-ci, la circulation des véhicules et des piéton·ne·s sera interdite boulevard de Chiny ainsi que sur la bretelle reliant la place Léopold au boulevard de Chiny.

Entre le lundi 04 et le mardi 19 avril 2022, la société FRANKI en collaboration avec la société VIABUILD procédera à la pose de parapets sur le pont de Louvain à Namur.

Pendant cette période, durant quelques jours, en fonction de l’avancement des travaux, et à hauteur de ceux-ci, la circulation des véhicules et des piéton·ne·s sera interdite boulevard de Chiny ainsi que sur la bretelle reliant la place Léopold au boulevard de Chiny. La circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande et la circulation des piéton·ne·s sera interdite rue du Pont de Louvain, au début du pont côté place Léopold.

Pendant cette période, les véhicules devant rejoindre la Place de la Station seront invités à rejoindre leur destination via l’arrière de la Gare SNCB, plus précisément via le Boulevard du Nord et la rue de Bruxelles.