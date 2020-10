«Le port du masque dès l’âge de douze ans est actuellement obligatoire » signale Charlotte Deborsu, Echevine de la Population. «A l’instar de tout rassemblement sur la voie publique, les groupes sont limités à quatre personnes maximum. Malheureusement, le service gratuit habituellement proposé dans les cimetières de Jambes et de Namur (Belgrade) pour y véhiculer en pousse-pousse les personnes à mobilité réduite ne pourra pas être assuré cette année. Des brouettes seront toujours mises à la disposition du public pour le transport simultané de potées de fleurs mais nous demandons à leurs utilisateurs de les désinfecter. A titre exceptionnel, les cimetières resteront ouverts jusqu’à 18h le dimanche 1er et 17h le lendemain. Je suis bien consciente que la Toussaint est un moment particulier mais je rappelle tout de même que les réunions de famille sont fortement déconseillées.» A noter également que du jeudi 29 au lundi 2, il sera formellement interdit de pénétrer dans les cimetières avec une voiture. Enfin, deux marchés aux chrysanthèmes se tiendront sur le territoire communal, à Namur (Place de l’Ange) et à Flawinne (place de l’Eglise) du jeudi 29 au dimanche 1er de 8 à 18h.