Au programme: présentation des options et questions/réponses en direct et exposition via un mur collaboratif

Étant donné la crise sanitaire, la Haute École Albert Jacquard doit annuler ses portes ouvertes. Elles devaient se passer in situ le 16 mai. Cependant, la HEAJ a décidé de rebondir et de proposer des portes ouvertes à distance.déclare l'école qui donne en enseignement supérieur en infographie, relations publiques, pédagogie...

En pratique, deux dates ont été retenues. Le 16 mai se tiendra la journée portes ouvertes du département techniques infographiques avec une présentation des options et une séance de questions/réponses en direct et exposition via un mur collaboratif. La semaine suivante, le 23 mai, aura lieu la journée portes ouvertes des départements économique, pédagogique et paramédical avec sensiblement le même déroulé: questions/réponses en direct sur Facebook et expositions/informations/ témoignages via un mur collaboratif.

Plus d’informations sur Facebook : https://www.facebook.com/ groups/226447255129747 (technique), https://www.facebook.com/ groups/257050825452274 (économique) et https://www.facebook. com/groups/2630421427281903 (pédagogique, paramédical.