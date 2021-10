Ce dimanche 10 octobre, la caserne des pompiers est accessible au Public pour la sixième fois! L’an dernier, l’événement avait été annulé suite à la pandémie. Cette année, l’Amicale des Pompiers de Namur organise une formule adaptée sur une journée. L'entrée est gratuite mais avec COVID SAFE TICKET obligatoire pour les + de 16 ans. Le public aura la possibilité de visiter les locaux de vie, la partie administrative, la salle de sports, les locaux du CODIS, le garage des véhicules incendie, les salles de formation, les locaux d’entrainement, les locaux techniques, …

Depuis le 1 er janvier 2015, les pompiers de Namur ont intégrés la Zone de secours NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée). Au total ce sont plus de 320 pompiers, 140 professionnels et 180 volontaires, qui assurent ensemble la sécurité des citoyens de 10 communes protégées soit près de 235.000 citoyens. A la caserne de Namur, les 130 pompiers professionnels et les 24 pompiers volontaires disposent d’une trentaine véhicules incendie et de 7 ambulances. L’an dernier, les pompiers de Namur ont dû faire face à des incendies, des interventions techniques (désincarcération, sauvetage aquatique, GRIMP, ….), des interventions ambulance dont plus de 1000 transports « ambulance Covid »

La caserne des Pompiers de Namur a été inaugurée officiellement le 11 septembre 2015, elle est située Chaussée de Liège, 55 à Jambes. Les pompiers disposent d’une caserne qui leur permet d’assurer leurs missions dans des conditions de travail, de confort et de sécurité optimales. Cette caserne est aussi le poste de commandement de la zone NAGE. C’est une des casernes de pompiers la plus moderne de Wallonie.

Pendant les Journées Portes Ouvertes, les pompiers organisent des démonstrations d’interventions (Incendie, secours techniques, Aide Médicale Urgente, GRIMP, CMIC, …) Diverses activités sont accessibles aux enfants (GRIMP, tours en camions, …).

Le programme est disponible sur le site internet du service : www.zone-nage.be

Zone de secours NAG : E Poste de secours de Namur Chaussée de Liège, 55 5100 JAMBES. Tel : 081/325.200.Pas de parking dans l’enceinte de la caserne, parking à proximité de la gare de Jambes à 200 m.