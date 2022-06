Les 17 et 18 juin, les Namuroises et Namurois sont invités à découvrir toute la richesse du quartier social qui a trouvé sa place au sein de la Caserne du Génie à Jambes.

Début 2019, la Croix-Rouge installait son centre pour les personnes demandeuses d’asile dans les bâtiments de la Caserne De Wispelaere (Caserne du Génie), alors mis à disposition par la Défense, à la suite du déménagement de l’Ecole du Génie de l’Armée. Les dimensions du site (près de neuf hectares) ont permis par la suite d’y accueillir, depuis novembre 2020, l’abri de nuit, géré par la Ville de Namur, l’école d’alphabétisation-langue étrangère du CPAS, la crèche Mozaïk et l’asbl Pré-en-bulle. L’acquisition du site par Thomas & Piron n’a pas remis en question cette mise à disposition temporaire.

Les portes ouvertes, organisées ces 17 et 18 juin, sont l'occasion de découvrir les activités sociales qui se déploient derrière ces murs et faire connaissance avec les occupantes et occupants du site !

Vendredi 17 juin :

Centre Croix-Rouge

13h, 15h et 17h : Visites du Centre Croix-Rouge.

Stand de sensibilisation.

Abri de Nuit (Ville de Namur)

14h30 et 15h45 : Visites de l'abri de nuit, vidéo, quizz.

Ecole d’Alpha-FLE (CPAS de Namur)

13h30 : "Un petit coup de baguette magique" - Pièce de théâtre réalisée par les apprenants et apprenantes.

14h : Chorale des apprenants et apprenantes.

15h : "Initiez-vous à une langue étrangère", dans la peau d'un apprenant ou d’une apprenante.

Exposition.

Crèche Mozaïk

Visites des locaux, permanences, expo photos.

Pré-en-Bulles

15h30 : Tables de conversation et exposition.

Samedi 18 juin :

Château gonflable, grimage, jeux en bois.

Centre Croix-Rouge

13h à 14h : Barbecue et cuisine du monde.

13h, 15h et 17h : Visites Centre Croix-Rouge.

13h30 : Concert de "Raj'een Dabkeh Group".

15h : Chant Guinéén.

Stand de sensibilisation.

Abri de Nuit (Ville de Namur)

10h30 et 13h30 : Visites de l'abri de nuit, vidéo, quizz.

Ecole d’Alpha-FLE (CPAS de Namur)

13h : "Initiez-vous à une langue étrangère", dans la peau d'un apprenant ou d’une apprenante.

13h30 : "Un petit coup de baguette magique" - pièce de théâtre réalisée par les apprenants et apprenantes.

14h: Chorale des apprenants et apprenantes.

Exposition.

Crèche Mozaïk

Visites des locaux, permanences, expo photos.

Pré-en-Bulles

10h30 : Babil de contes "Ma maison que je préfère", pour les 0-4 ans.

13h à 15h30 : Permanence d'accueil pour les 0-3 ans.