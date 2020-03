Les collectes se poursuivent normalement, mais priorité aux sacs beiges et blancs

"Les collectes en porte-à-porte seront maintenues dans toute la mesure du possible. Si des perturbations interviennent, la priorité sera mise sur les déchets résiduels (sacs payant ou conteneur) et organiques (sacs ou conteneur)", communique le Bureau Économique de la Province chargée de la collecte. Parallèlement, des messages d'encouragement arrivent aux éboueurs, soit via la page Facebook du BEP, soit des dessins et des remerciements collés sur les poubelles.

© DR

Les enfants d'une école d'Andenne ont fait parvenir leurs dessins aux éboueurs: ils trônent dans leur cafétéria. Le BEP encourage ces manifestations positives de la population qui fait chaud au cœur du personnel toujours sur le pont en cette période de crise. "Nous remercions d’avance la population pour sa compréhension et sa collaboration au respect de ces mesures. Mille mercis également à toutes nos équipes de collecte sur le terrain pour leur disponibilité et leur professionnalisme".

© DR

Le BEP sollicite aussi l’aide des citoyens pour les mesures de précaution suivantes :

• Pour les collectes de déchets résiduels en conteneurs : utiliser toujours un sac (non payant) pour mettre les déchets dans le conteneur.

• si les personnes sont avérées positives au coronavirus ou s’il y a suspicion d’infection au coronavirus : pour les collectes de déchets résiduels en sac payant, doubler le sac payant avec un second sac non payant placé à l’intérieur du premier.

• Tant pour les déchets résiduels qu’organiques, ne les présentez pas à la collecte la plus rapprochée, mais à la suivante. Cette mesure vise à limiter au maximum le risque de survie du virus dans les déchets et sa propagation à travers la collecte.

• Les mouchoirs en papier usagés ainsi que les masques ou gants de protection doivent être mis dans les déchets résiduels.

• Dans tous les cas, veillez à bien fermer les sacs.

© DR



• Pour les Déchets Spéciaux des Ménages tels que peintures, produits dangereux, diluants, emballages et restes de pesticides...stockez les chez vous dans un endroit sec et aéré (cave, garage…), hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ne mélangez jamais les déchets spéciaux entre eux, au risque de provoquer des réactions indésirables. Conservez les dans leurs emballages d’origine, placés dans un bac étanche. • Pour les déchets d’amiante en particulier, veillez à les conserver dans un sac étanche et fermé. Evitez au maximum de découper ou casser des matériaux contenant de l’amiante, ce sont les poussières qui sont dangereuses. Si cela est indispensable, mouiller l’amiante avant découpe avec un outil à main plutôt qu’électrique, ceci afin d’éviter la production de poussières.

L’ensemble des recyparcs de Wallonie restent fermés jusqu’à nouvel ordre., indique le BEP.