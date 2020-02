L’hygiène dans les bâtiments administratifs est une priorité. L’odeur de javel ou de détergent est synonyme de propreté pour la plupart d’entre nous. Pourtant, les produits utilisés - avec leurs composants chlorés, acide nitrilotriacétique, tensioactifs d’origine pétrochimique… - peuvent avoir des effets non négligeables sur la qualité de l’air, sur la qualité de l’eau, sur les usagers fréquentant les lieux publics, et surtout sur la santé des agents utilisateurs qui respirent des composants toxiques à longueur de journée.

La Ville de Namur, conscientisée notamment par une étude sur la mortalité prématurée du personnel d’entretien en contact avec les détergents classiques ou industriels, vient d’investir dans une solution plus durable à plusieurs niveaux.

"Nous sommes la première ville de Belgique à disposer de centrales de dilution de produits d’entretien probiotiques à destination des technicien(ne)s de surface. Un sacré plus pour l’environnement et pour la santé des agents communaux", se félicite l’échevin Tanguy Auspert.

L’idée, c’est de miser sur des éléments naturels pour faire le boulot : les probiotiques.

Ils permettent notamment un nettoyage en profondeur, la réduction des odeurs et des gaz, un risque réduit de mauvais germes dans l’environnement, une meilleure hygiène et un meilleur état de santé ainsi qu’un impact positif sur les eaux usées.

"Pour l’instant, la gamme proposée aux techniciens(ne)s de surface concerne cinq diluants : un détergent pour les sols, un dégraissant alimentaire, un détartrant pour les sanitaires, un nettoyant toutes surfaces hautes et un destructeur d’odeur. Autrement dit les produits les plus utilisés dans le cycle de nettoyage", explique l’échevin.

Quatre des cinq produits sont purs et sont mélangés via les fameuses centrales raccordées à une arrivée d’eau. Une personne a été engagée pour ce processus.

Outre les bénéfices sur l’air, l’eau et la santé, ce nouveau système de nettoyage permet une diminution des déchets. "On va faire l’économie de 221 sacs bleus par an, soit 4 400 pulvérisateurs ancienne génération. Il n’y aura plus que 9 bidons de 5 litres jetés à la poubelle par an. Sans compter l’économie engendrée : 700 € annuels au lieu de 10 400 € en produits."

Des gourdes à la place des bouteilles d’eau

Peu le savent, mais la Ville de Namur a déjà mis en place plusieurs gestes écoresponsables comme la récupération de papier usagé d’un côté pour créer des blocs-notes. Ou le remplacement des bouteilles d’eau par des gourdes et fontaines. "Auparavant, les ouvriers communaux recevaient des bouteilles d’eau pour 17 000 €/an. Puis l’économat - qui a repris la mission de fournir de l’eau aux ouvriers - a équipé les services de fontaines, ainsi que des gourdes incassables", cite l’échevin Tanguy Auspert, en exemple. Le personnel administratif dispose aujourd’hui de gobelets réutilisables.

Des gants de travail lavables

Outre les gants lavables qui ont permis d’en diminuer la consommation par 4, la Ville avait opté pour du coton bio. Un choix un peu plus coûteux, mais avec un retour positif du personnel. "Tout s’est arrêté car la société a fait faillite. La question a été posée auprès de grandes chaînes belges, mais elles ne pouvaient pas assurer la livraison de milliers de t-shirts", relate l’échevin Tanguy Auspert. Aujourd’hui, la location et l’entretien des vêtements de travail se fait via des entreprises qui respectent la norme européenne ISO 14001, norme qui atteste la maîtrise des impacts environnementaux.

Pas de papier recyclé, mais durable

Autre exemple de consommation écoresponsable de l’administration : le papier dans les imprimantes/photocopieuses. "La question du papier recyclé a été abordée et testée par nos services. Mais il ne s’agit pas du meilleur choix pour l’administration namuroise : le papier recyclé présente une mauvaise tenue en occasionnant des bourrages fréquents. Sans oublier le fait qu’il manque d’opacité", précise l’échevin. À la place, la Ville a opté pour du papier blanchi sans chlore, issu de forêts gérées durablement et transformé par des entreprises respectant la norme ISO 14001.

30 % des cartouches d’encre recyclées

Il n’y a pas que le papier qui se recycle, les cartouches d’encre aussi… Soit elles sont réutilisées, soit leurs composants sont triés pour être transformés en matières qui serviront à fabriquer de nouveaux objets en acier, aluminium, inox, polystyrène ou polyéthylène. Pour l’administration namuroise, le recyclage dépend des modèles d’imprimante. "30 % des cartouches d’encre sont des cartouches recyclées via une société belge qui recycle elle-même. Quand il a fallu choisir l’entreprise, l’économat a fait le déplacement dans chaque société pour vérifier le processus" , souligne l’échevin.

Pool de véhicules partagés : CNG et hybride à l’étude

Cela fait un moment que les échevins ne bénéficient plus d’un véhicule chacun à Namur. Un geste de bonne gouvernance qui date de 2005, à l’époque où l’expression n’était pas encore passée dans le langage courant. " Ce pool de véhicules partagés est une initiative qui a inspiré d’autres communes" , précise Tanguy Auspert, qui a étendu la pratique au domaine technique de la Ville. Quid du carburant ? "L’opportunité du CNG, plus performant que le LPG, et l’achat de véhicules électriques/hybrides pour les huissiers qui distribuent le courrier dans différents bâtiments communaux sont à l’étude."