Pour combattre la crise 3 Entrepreneurs namurois (Parfumerie artisanale NeZ ZeN, World of Criquet, Le Domaine du Chenoy) associent leur savoir faire pour vous offrir une bulle de Saint Valentin hors des sentiers battus et créent leur premier coffret « Les Perles de Saint Valentin ». "

"Notre coffret propose différentes déclinaisons offrant un voyage à travers les sens et mettant en valeur notre unique savoir faire Wallon.Une occasion unique de découvrir 3 produits 100% wallons qui vous feront voyager à travers vos sens. Commencez la soirée avec une note de parfum dans les cheveux, de l’olfactif continuez sur votre lancée et buvez une coupe de perles rosées, vous voilà rafraichi pour avancer dans la découverte gustative avec le caviar de criquets. Un vrai voyage d’éveil des sens à travers l’artisanat namurois. Belle Saint Valentin à vous."

Né de la collaboration entre les 3 entrepreneurs, le premier coffret « Perles de Saint Valentin made in Wallonie » a vu le jour ce 28 janvier. Ce coffret est modulable en fonction de vos gouts et envies. Il sera composé d'une bouteille de Perles de Wallonie rosé issu d’un assemblage millésimé des cépages Regent, Pinotin et Cabertin, d'un caviar de criquet et d'un choix de 2 parfums : la bibliothèque (un voyage dans une vieille bibliothèque anglaise, un parfum enveloppant aux notes boisées, cuirées et chaudes) et New York (un hommage à la reine des fleurs la tubéreuse, entre simplicité et sophistication).

"Cette première édition est le début d’une collaboration que nous espérons pouvoir étendre dès l’amélioration de la situation sanitaire pour continuer de mettre en avant notre savoir faire dans l’organisation de dégustations, d’ateliers ou la création de nouveaux produits."