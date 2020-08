L’année dernière, la nouvelle tombait comme un coup de massue. Suite à des problèmes d’humidité et d’infiltration d’eau, des analyses sont menées et concluent à une dégradation de la qualité de l’air due à des moisissures potentiellement néfastes pour la santé des occupants. L’école communale de Basse-Enhaive doit fermer sur-le-champ. Elle ne rouvrira plus jamais. Le bâtiment devra être abattu pour que le terrain puisse être affecté à un autre usage.