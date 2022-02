Ce père de famille âgé d’une petite trentaine d’années conteste avoir été violent avec son fils, entre janvier 2018 et mai 2020, à Florennes. Tout au plus, il reconnaît lui avoir mis une claque. Une seule. Mais ce n’est pas la version de sa mère et de son grand-père. C’est en effet la première citée qui a déposé une plainte à la police. Selon elle, son fils était violent avec son petit garçon, âgé de moins de cinq ans. Il le secouait et le frappait. Des propos confirmés par le grand-père du prévenu. "On a interrogé la maman de l’enfant qui a indiqué n’avoir jamais assisté à aucune scène de coups. Elle a néanmoins précisé qu’elle craignait pour la sécurité du petit", précise le parquet de Namur. Ce jeune père de famille est relativement nerveux et peine à se contenir dans certains moments. "La grand-mère a été entendue plusieurs fois durant la période infractionnelle et a indiqué que le comportement de son fils ne changeait pas", ajoute le parquet de Namur.

"Ma mère, c’est une grosse mytho", réagit le principal intéressé. "Elle revenait régulièrement d’Italie et c’est à chaque fois qu’elle était là qu’il y avait des soucis. Il n’y a jamais eu quoi ce que soit avec le SAJ (Service d’aide à la jeunesse), ni à l’école." Huit mois de prison avec sursis probatoire sont requis par le ministère public. Jugement le 9 mars.