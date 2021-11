Le 20 juillet 2019, un enfant de neuf ans a reçu a été violenté par son beau-père. Ce dernier reconnaît lui avoir mis une fessée. Mais le bambin a en plus évoqué des coups de ceinture et le fait d’avoir été soulevé par le cou et collé au mur. Les faits se sont déroulés alors que la mère, qui avait consommé alcool et médicament, ne tenait plus debout. "J’ai disputé l’enfant car il avait levé la main sur elle et je l’ai envoyé dans sa chambre. Il ne se calmait pas, il tambourinait à sa porte. Je suis allé le voir, je lui ai mis une fessée et je l’ai saisi par la nuque pour qu’il aille s’excuser auprès de sa mère. Mais je ne lui ai pas mis de coups de ceinture", a expliqué le prévenu.

Néanmoins, un certificat médical indique que les traces de coups constatées sont compatibles avec des coups de ceinture. L’enfant, qui a confié ces faits à la directrice de son école, a déclaré que son ancien beau-père l’a pendu au mur pour "lui montrer comment on faisait dans l’ancien temps". Un des coups de ceinture présumés aurait été tellement violent qu’il aurait fait une marque sur son lit.

À la suite des faits, des échanges écrits ont eu lieu entre le père et le beau-père. Dedans, le beau-père indiquait qu’il pouvait lui envoyer des photos du "châtiment" et qu’il pouvait lui "faire entendre son enfant pleurer." "C’était de la provocation", a ajouté le prévenu contre qui un an de prison a été requis. Jugement le 15 décembre.