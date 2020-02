Ils ciblaient principalement de l'outillage.



Les 28 et 29 janvier 2016, des vols ont été commis à l’ancienne Fonderie du Lion à Couvin. Trois individus (Jacky, Nicolas et Gary) qui sont aussi poursuivis pour d’autres vols commis la même année à Jemeppe-sur-Sambre, ont comparu ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant « On était à Auvelais tous les trois. J’avais un rendez-vous à Couvin, auquel on s’est rendu ensemble. On est passé devant cette usine, laissée à l’abandon. On a vu qu’il y avait déjà des traces d’effraction et qu’il restait des choses à l’intérieur. De la ferraille et d'autres trucs qui pouvaient être vendus » , explique Jacky. Le trio est retourné sur place deux jours de suite, avec un petit camion. Ils ont chargé deux clarks, un groupe électrogène, un kärcher et d'autres sortes d'outils. « Il restait un container de 300l chargé de divers objets à emporter », poursuit le parquet de Namur. Ce sont les deux seuls faits pour lesquels les trois prévenus sont en aveux.

Pour les autres faits, les contestations sont de mise. On reproche notamment au trio le vol d’une fraiseuse, d’un cric ou d’une carrosserie d’une Golf de 1970 dans un entrepôt de stockage de Jemeppe-sur-Sambre. Mais aussi le vol de 300m de câbles en cuivre, toujours à Jemeppe. Les prévenus faisaient un barbecue à proximité ce jour-là. « Une cabine a été forcée, l’alimentation électrique coupée et des dalles soulevées. L’agent d’Orès qui est intervenu a constaté la présence d’un pied-de-biche, d’une pelle et d’une barre à mine. Le tout avait disparu à l’arrivée de la police", précise le parquet. Enfin, Gary est poursuivi pour un dernier vol d’outillages et de machines. Selon lui, cela se trouvait dans un camion qu’il venait d’acheter. Il risque, à l’instar de son acolyte Nicolas, deux ans de prison. Pour Jacky, trois ans ont été requis vu l’état de récidive légale. Jugement le 26 mars