L'assemblée générale de l’asbl promAndenne vient d'avoir lieu. Une occasion de dresser une nouvelle fois, le bilan des activités accomplies et de présenter les projets pour 2020.

Près de 90 personnes étaient au rendez-vous parmi lesquelles des entreprises locales, des élus politiques, des indépendants et quelques commerçants. Cette année, l’événement s’est déroulé dans les bâtiments du chantier naval Meuse et Sambre dans le parc d’activités de Seilles, sur le site où l’entreprise rapatriera ses activités de Beez dans le courant de l’année.

"La plateforme emploi de l’asbl où sont relayées les offres d’emploi sur Andenne, a tourné à plein régime en 2019 puisque 225 offres d’emploi y ont été publiées.

Une deuxième édition du Festival des Métiers Techniques a eu lieu en 2019 avec une nouveauté : un focus particulier sur la numérisation et la robotisation des métiers avec la création d’un village thématique dédié à ce sujet. Cette deuxième édition fut couronnée de succès avec 1000 visiteurs qui ont fait le déplacement.

Plusieurs visites d’entreprises ont également été organisées : 145 personnes en formation ont visité 8 entreprises andennaises dans le courant de l’année. PromAndenne a réitéré son « Souper Entreprises Only », un événement de networking qui fut précédé d’une conférence sur le thème de la captation et de la gestion des compétences en entreprise, donnée par la responsable des Ressources humaines de chez Carmeuse.

Pour apporter un coup de pouce aux commerces, plusieurs actions ont également été mises en place en 2019 par Shop In Andenne, la structure de promAndenne spécialement dédiée aux commerces. Des formations facebook ont été organisées pour permettre aux commerçants d’optimaliser leur présence sur les réseaux sociaux et renforcer leurs échanges avec leurs clients. Le weekend du client avec Andenne Ville phare a rencontré un franc succès avec 85 commerces mobilisés.

En plus des traditionnels petits déjeuners des commerçants, Shop In Andenne était également présents aux événements récurrents tels que les inaugurations de nouveaux commerces, l’accueil des nouveaux habitants, la cérémonie pour les anciens et nouveaux commerçants, la fête des bébés, les fêtes de Wallonie, etc.

En collaboration avec le nouveau Service Transition de la Ville d’Andenne, promAndenne souhaite être partie prenante dans des projets collaboratifs en 2020. La Ville d’Andenne et l’asbl participeront à la construction de projets qui viseront à consommer et à produire autrement avec entre autres un appel à projets citoyens et des actions en lien avec l’économie circulaire."