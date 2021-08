Situé en périphérie (à proximité des autoroutes E42 et E411), ce parking de 716 places offre la possibilité de combiner le stationnement et le bus à un prix avantageux. Il dispose d’accès PMR et d’abris vélo. Le parking est accessible 7j/7, 24h/24 via un support sans contact : la carte MOBIB/ MOBIB Basic, ou un ticket jetable émis à l’entrée du parking.

Selon les habitudes de déplacement, le TEC propose 3 formules P+R (parking et aller/retour en bus). Pour les utilisateurs réguliers (bénéficiant d’un abonnement TEC valide sur Namur) : c’est gratuit, à condition d’avoir préalablement chargé l’abonnement « parking » à l’ESPACE TEC de Namur. Pour les utilisateurs du samedi : c’est gratuit également ! Il suffit de se procurer le titre « 1 jour P+R Bouge Gratuit » à 0€ via le SELF P+R. Pour les utilisateurs occasionnels : cela coûte 3€ (sur carte MOBIB/MOBIB Basic) ou 3,5€ (sur ticket sans contact jetable). Disponible aux SELFS P+R, ce titre avantageux est valable pour 5 personnes (utilisateur + 4 accompagnants), à condition que toutes les personnes voyagent ensemble. Dans tous les cas, la validation du titre de transport à bord du bus est obligatoire pour sortir du parking.

En possession de son titre de transport, l’utilisateur pourra emprunter la ligne 27 « Salzinnes (Balances) - Champion - Vedrin », en se rendant directement à l’arrêt situé au sein du parking. Pour plus de fréquence (un bus toutes les 7 minutes en heure de pointe), il est également possible de se rendre à l’arrêt « Bouge P+R Chaussée de Louvain », situé à 500 mètres du parking. Cet arrêt est également desservi par les lignes 816 « Namur-Meeffe » et 821 "Namur – Eghezée".

Les travaux d’aménagement d’une bande de circulation réservée aux bus débuteront le 6 septembre, sur la partie de la Chaussée de Louvain comprise entre la clinique Saint-Luc et le P+R Bouge. A l’issue des travaux, cette bande bus sera exploitée le matin vers le centre-ville (sens descente) et le soir vers le P+R Bouge (sens montée). Elle permettra ainsi de réduire considérablement la durée du trajet entre le parking et le centre-ville de Namur et d’éviter les ralentissements aux heures de pointe. En attendant, à partir du 20 septembre, les bus sont déviés uniquement dans le sens de la montée et les utilisateurs se rendant habituellement aux arrêts « Bouge rue Saint-Luc », « Bouge rue Lambert » et « Bouge Bois de Bouge » sont invités à prendre le bus aux arrêts situés « rue Charles Bouvier » ou « Avenue du Parc », situés à maximum 500 mètres des arrêts habituels.