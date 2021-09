La Ville de Namur vient de se doter d’une nouvelle infrastructure culturelle de tout premier plan, au sein d’un Grand Manège entièrement rénové.

Son originalité consiste dans l’accueil conjoint en son sein de deux institutions actives dans le milieu artistiques à des titres divers mais très complémentaires : d’une part le Conservatoire Balthasar-Florence de Namur, qui offre un enseignement de qualité dans les domaines de la musique, des arts de la parole et de la danse ; d’autre part le CAV&MA (Centre d’Art Vocal Et de Musique Ancienne), porte-drapeau de la musique chorale et de la musique ancienne en Belgique, à travers ses ensembles de référence que sont le Chœur de Chambre de Namur, Les Agrémens et Millenium Orchestra.

Le CAV&MA se voit confier par la même occasion la gestion d’une toute nouvelle salle de concert, dont la remarquable acoustique conviendra à toutes les musiques et tout particulièrement au répertoire classique : le Namur Concert Hall.

Le Grand Manège compte deux salles de spectacle : le Namur Concert Hall (750 places) et l’Auditorium Rogier (150 places). La grande salle du Grand Manège, le Namur Concert Hall, a par ailleurs accueilli en juillet dernier les

sessions d’enregistrement de Sémélé de Handel avec le Chœur de Chambre de Namur et le Millenium Orchestra sous la direction de Leonardo García Alarcón. L’excellente acoustique de la salle a été soulignée suite à cet exercice.

L’équipement et les finitions de cette nouvelle salle de référence ne sont pas encore terminés, de sorte qu’une fête d’inauguration spécifique à un Namur Concert Hall totalement opérationnel est prévue dans le courant de l’année 2022. Mais le Conservatoire, de son côté, est actif au Grand Manège dès cette rentrée de septembre. C’est dans ce cadre que se déroulait ce week-end l’inauguration du Grand Manège.

Figuraient notamment au programme : un premier concert en public dans le Namur Concert Hall, qui a réuni le Chœur de Chambre de Namur, le Millenium Orchestra et Leonardo Garcìa Alarcòn dans un programme Handel très festif. Ce week-end était également synonyme de portes ouvertes au Conservatoire. Un premier accueil en musique des habitants du quartier des Casernes a eu lieu à travers le Chœur improbable et L’orchestre d’un jour, sous la direction de Baudouin de Jaer.

Le concept de l’orchestre d’un Jour ? "Il s’agissait de rassembler le temps d’une journée des nonmusiciens, des musiciens amateurs ou débutants et des musiciens professionnels, pour le plaisir de jouer ensemble et de participer à la création d’une pièce inédite, de son écriture à son interprétation en petit public. Ici le chœur improbable d’une matinée et l’orchestre d’un après-midi s’ouvrent à toutes et tous avec ce mot d’ordre : tout le monde peut être musicien !"indiquent les organisateurs.