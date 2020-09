Le futur complexe de 34.600 m² s’inscrit dans une démarche de respect de l’environnement et répondra aux critères de haute performance énergétique. Celui-ci sera construit sur l’ancien site des « Casernes Léopold » par AG Real Estate qui s’est vu attribuer, le 8 juillet dernier, le marché pour le financement, la reprise de la conception, la construction et la mise à disposition du palais. L’objectif est de livrer l’ensemble de la construction dans les 36 mois suivant l’ordre de commencement des travaux. Le déménagement des services du SPF Justice vers le nouveau bâtiment est programmé pour 2023. Un contrat de location de 18 ans avec option d’achat sera signé par la Régie des Bâtiments.

© DR



« Je suis content de pouvoir lancer le début de la construction du nouveau palais de Justice de Namur. Ce bâtiment moderne, durable et sécurisé permettra d’offrir aux juridictions namuroises un hébergement central, unique, rassemblant l’ensemble des services de la Justice namuroise ainsi que la chaîne pénale de Dinant. » déclare Koen Geens, Vice-Premier ministre et ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments.

© DR



© DR



Maxime Prévot a également commenté l'événement : "Attendu depuis tant d’années par les justiciables et les acteurs de la justice, il va contribuer à la revitalisation de tout le quartier des casernes. Nouveau palais, nouveau parc public , nouvelle bibliothèque principale, nouveaux logements , nouvelle halle aux produits frais ... le tout à côté du Grand Manège et du Conservatoire. Et les trois tours des finances disparaîtront à terme pour être remplacées par un ensemble de bureaux et logements modernes et accessibles. Tout un quartier est en mouvement !"