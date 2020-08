Ce jeudi 20 août le Ravel equi relaie Vedrin à Saint-Servais sera coupé entre Frizet et la rue Haut de Bomel. Des aménagements pour sécuriser les usagers seront réalisés à travers la pose d'un marquage luminescent sur les côtés. "Une première en Belgique pour sécuriser un peu plus un tronçon sombre et non éclairé la nuit, sans créer de pollution lumineuse", souligne le Gracq, le Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens qui attend le retour des utilisateurs dès que possible.

© DR



On se souvient que la nouvelle rampe d'accès avait été aménagée depuis la chaussée de Perwez il y a deux ans, dans le cadre du Schéma directeur d’aménagement durable des quartiers de Bomel et de Saint-Servais. Le projet avait été subsidié via l’opération Wallonie cyclable. Cette rampe, située au bas de la rue Nouveau Chemin de St Marc, permet aux cyclistes et piétons circulant chaussée de Perwez, ou venant du plateau d’Hastedon de rejoindre plus aisément le Ravel. Auparavant, un détour était nécessaire via le chemin de Berlacomine ou via l’étroit accès à hauteur de la rue Nouvelle, ou par des escaliers.

© VDN



De nouveaux aménagements devraient avoir lieu si Namur saisit la balle au bond. Une enveloppe de 2.500.000 € a été libérée pour les aménagements temporaires des communes wallonnes. En répondant à l'appel d'offres avant le 4 septembre, la ville pourrait prétendre à un subside de 100.000 euros maximum, puisqu'elle compte plus de 50.000 habitants. Chaque commune ne peut soumettre qu'un seul dossier, mais celui-ci peut reprendre plusieurs projets.