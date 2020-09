Trois Biotechs wallonnes à la pointe du diagnostic, Unisensor (Seraing), Coris (Gembloux) et Bio-X (Rochefort), ont ensemble développé un test rapide individuel, qui constitue une première mondiale.

Le test mis au point par ces trois partenaires se distingue singulièrement de tous les tests actuellement présents sur le marché. Contrairement aux produits commercialisés jusqu’à ce jour, ce test constitue la seule solution rapide permettant de détecter une réponse immunitaire contre deux marqueurs spécifiques du Coronavirus Covid-19. Il permet de détecter non seulement un plus grand nombre de personnes ayant été potentiellement contaminées, mais aussi d’identifier celles qui ont développé des réponses immunitaires.

Le test se présente sous la forme d'un test de grossesse et procure la réponse en 15 minutes. Il ne nécessite qu’une goutte de sang et est donc utilisable très facilement par tout individu. L’ambition des trois partenaires est donc que la version individuelle de ce test rapide puisse être accessible à très court terme au plus grand nombre de citoyens, par exemple en pharmacie. Et ceci, grâce à la mise en place d'une unité de production locale (liégeoise), capable de répondre rapidement à une demande à grande échelle.

On en saura davantage au terme de la présentation qui sera faite mardi 8 septembre au siège d’Unisensor à Seraing, en présence de Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie, Ministre en charge notamment de la Recherche et de l'Innovation.

Fondée en 1996, Coris BioConcept est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de tests de diagnostic rapides. Ces tests, principalement basés sur le principe de l’immunochromatographie, permettent de détecter les pathogènes de maladies infectieuses respiratoires et entériques ainsi que des molécules pharmaceutiques dans le sang et les urines. En mars dernier, elle avait déjà mis au point le test le plus rapide au monde de détection du COVID-19 grâce à une collaboration internationale avec différents laboratoires et hôpitaux.