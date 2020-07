Après de nombreux stages à Ciney et Liège, sur des jeux tels que League of Legends, Counter Strike : Global Offensive, Fortnite et Call of Duty, Activit-E revient sur Namur et étoffe son programme pédagogique.

Pour la toute première fois, en partenariat avec l’ASBL Interlingua, Activit-E académie propose désormais des stages e-sport et Anglais ! Une première en Wallonie pour les participants qui seront immergés dans un stage aux allures de bootcamp encadré par un coach expérimenté et le tout en apprenant l’anglais avec les professeurs d’Interlingua !

Lors de ses stages, Activit-E met un point d’honneur à la sensibilisation à la bonne pratique du jeu vidéo, à la santé et au sport. Jouer au haut niveau n’est possible que par la mise en place d’un programme structuré et sain. Diététique, heures de jeu, heures de repos, des notions qui sont autant importantes pour les joueurs pros que pour… les parents. Un contrat win-win mis en place l’ASBL, sans oublier son objectif de mise en relation avec les différents métiers de l’e-sport et du gaming.

L'association explique : "Outre l’ambition de joueur, nous souhaitons faire connaître différents métiers vers lesquels les participants pourraient éventuellement trouver une voie d’avenir. En plus de cela, les joueurs pourront désormais se perfectionner ou se familiariser avec la langue de Shakespeare. Un atout pour leur vie future mais aussi pour leur pratique du jeu vidéo dans laquelle l’anglais est la langue universelle. Du jeu et de l’amusement pour tous et un lien vers le monde professionnel : Activit-E se veut, plus que jamais, un acteur constructif dans le secteur de l’e-sport ! Que ce soit pour les participants et leurs proches ! C’est pour cette raison que le centre Technobel, le TRAKK, le Pôle Image, Interlingua, Speedseat et la Maison des Jeunes de Jambes ont décidé de participer avec nous dans cette belle aventure. Jouer aux jeux vidéo, oui... Mais pas n’importe comment!"

Du 27 juillet jusqu’au 28 août, plusieurs stages sont organisés dans les locaux de Jambes 2000 asbl, au parc Astrid. Avec ou sans anglais, il y en aura pour tout le monde. Des jeux comme FIFA ou Valorant pourraient encore faire leur apparition dans les heures à venir pour continuer d’étendre notre programme aux nombreuses communautés de passionnés. Plus d’infos en suivant ce lien : https://activit-e.be/fr/stages.html