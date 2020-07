Il s’agit d’une première wallonne faisant suite à une demande du ministre des transports François Belot formulée en 2017, ces examens ne pouvant être réalisés auparavant qu’à Ostende, Berchem et Bruxelles.

Le centre d’examen voit le jour dans un bâtiment du SPF Finances, situé au deuxième étage au numéro 7 de la rue des Bourgeois, non loin de la gare du Namur et du confluent de la Meuse et de la Sambre. Les examens théoriques à la navigation de plaisance (l’examen de brevet de conduite restreint, le brevet général, le brevet de yachtman et le brevet de navigateur de yacht) peuvent y être réalisés sur ordinateur tous les lundis, l’offre pourrait être étendue en fonction de la demande.

3500 brevets ont été délivrés en 2019. Chaque année, environ 8.000 nouveaux bateaux de plaisance sont inscrits dans notre pays, tant pour les eaux intérieures que maritimes. La réglementation précise qu’il est obligatoire de posséder un brevet pour la conduite d’un bateau de plaisance sur les eaux intérieures, si celui-ci est propulsé par un moteur et peut naviguer à plus de 20 km/h, ou s’il a une longueur de coque supérieure à 15m. Cette obligation sera élargie à la navigation de plaisance en mer à partir du 1er janvier 2022. Le brevet est également obligatoire pour tout usage professionnel dans les eaux intérieures.